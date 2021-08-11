Первые заморозки и снег в Украине можно ожидать уже во второй половине октября.

Соответствующий прогноз сделал народный синоптик Леонид Горбань, также он предсказал украинцам холодную осень практически без «бабьего лета», передает Обозреватель.

Так, резкое снижение снижение температуры произойдет после 21 октября, и в в период с 25 по 28 октября температура достигнет минимальной отметки — днем столбики термометры будут опускаться до -2 °С, а ночью — до -5 °С.

После дождливых дней 21, 23 и 26 октября выпадет и первый снег, причем он возможен даже в южных областях Украины.

Но в последние 4 дня октября, с 28 по 31 октября, немного потеплеет и октябрь закончится с дневной температурой на уровне 4 °C.

Как мы уже рассказывали ранее, погода в Украине 12 августа будет определена антициклоном Elfi — ожидается солнечный день в большинстве областей.

Тем временем, климат в Украине меняется из-за последствий таяния ледников на Северном полюсе, что приводит к глобальному потеплению.