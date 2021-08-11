Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который вводит правовой режим для функционирования «Дія Сіті». Это позволит стимулировать развитие цифровой экономики в стране.

Речь идет о законе № 1667-ІХ, принятом в Верховной Раде 15 июля, информация опубликована сайте главы государства.

Документ предусматривает создание благоприятных условий для инновационного бизнеса, а также привлечения инвестиций и талантливых специалистов.

Как указано в документе, правовой режим «Дія Сіті» предусматривает специальные условия налогообложения, которые определит Налоговый кодекс Украины. Соответствующий законопроект уже в работе в парламенте.

Соответствующие специальные условия будут применяться к компаниям-резидентам «Дія Сіті». Стать ими сможет юридическое лицо, которое зарегистрировано в Украине и соответствует ряду требований, перечисленных в законе. Статус предоставляет уполномоченный центральный орган исполнительной власти, который занимается реализацией госполитики в сфере цифровой экономики.

Данные о таких компаниях будут в открытом электронном реестре «Дія Сіті», а правовой режим будет действовать не менее 25 лет с момента внесения данных о первом резиденте.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования, за исключением пункта 9 части четвертой статьи 5 – он заработает через шесть месяцев.

Также, Зеленский подписал закон, ограничивающий размер процентов по кредитам и займам для переселенцев.

Кроме того, был принят закон об усилении ответственности за незаконную добычу ископаемых. Документ относит такую деятельность к уголовному преступлению.