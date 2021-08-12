13 августа, отмечается Международный день леворуких.

НАРОДНАЯ ПРАВДА собрала интересную информацию об истории этого праздника.

Международный день леворуких или International Left-Handers Day впервые отпраздновали в 1992 году. Инициатором праздника выступил британский Клуб левшей.

Целью праздника было привлечение внимания общества к проблемам, с которыми сталкиваются левши, привлечения внимания дизайнеров, производителей и продавцов к необходимости учитывать удобство левшей при пользовании различными предметами. Кроме того, инициаторы праздника хотели развеять предрассудки, которые окружают левшей.

Отметим, что до сих пор в некоторых странах в школах детей-левшей пытаются насильно переучить к письму правой рукой. Это вызывает психологические стрессы, а также снижает успеваемость учеников.

Психологи считают, что люди-левши обладают сильным характером и мощным творческий потенциал.

Также в этот день отмечается:

День сил обороны Зимбабве. В этот день обычно проводится военный парад в столице Хараре. Отметим, силы обороны Зимбабве сформированы на добровольной основе. В составе регулярных вооруженных сил страны, которые включают сухопутные войска и ВВС, насчитывается около 39 000 человек — 35 000 входит в состав сухопутных войск, а примерно 4000 — численность ВВС.

Женский день в Тунисе — в этот день празднуется независимость женщин и признание их вклада в развитие нации. 13 августа 1956 был принят Кодекс о личном статусе, что признавал женщин субъектами права. И в честь этого события и был основан национальный женский праздник.

Напомним, 12 августа отмечали Международный день молодежи.