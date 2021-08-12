В Украине на законодательном уровне нужно разграничить понятия «российский» и «русский«.

Такое мнение высказал в эфире телеканала «Украина 24» внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович:

«Я считаю, что мы должны различить на законодательном уровне понятия «российский» и «русский», сказать, что «русская культура», «русский язык» кодифицирован в Украине. Кстати, он возник в Украине, это наш исторический язык — так же, как и украинский».

Он также добавил, что является противником языкового закона в нынешней интерпретации, и прокомментировал слова языкового омбудсмена Тараса Креминя, что те, кому не нравится языковой закон, могут собирать свои вещи:

«Я думаю, что он это сказал в эмоциональном запале. Все-таки не он решает, куда едут граждане Украины, кому собирать вещи. Это одна из наших самых больших ошибок, что мы до сих пор не прекратили культурные войны в Украине. Моя политика проста: украинскому языку поддержку, остальным — свободу свободного общения, свободного использования. Кстати, это гарантировано Конституцией».

Напомним, скандальный украинский писатель Лариса Ницой заявила, что русский язык нужно называть московским, ведь исторически это правильно, потому что Россия «стырила» название языка.

Александр Авраменко, доцент Киевского университета имени Гринченко, автор более 50 учебников и учитель знаменитостей, среди которых президент Владимир Зеленский заявил, что он против высмеивания и глумления над теми, кто не знает украинского языка.