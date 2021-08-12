На сегодняшний день пророссийские боевики на Донбассе держат в заложниках 295 украинцев. Из них 30 — женщины.

Об этом заявила координатор «Медийной инициативы за права человека» Татьяна Катриченко в эфире «Украинского радио«.



«Все эти люди — граждане Украины, поэтому государство пытается их освободить в формате обмена «всех на всех», — говорится в сообщении.

Отдельно, Украина просит об освобождении 30 женщин, среди них: Оксана Паршина, Наталья Стаценко, Елена Зайцева, Елена Федорук, Марина Юрчак и другие.

Как рассказала Катриченко, некоторые из этих женщин до сих пор содержатся в СИЗО, другие — получили так называемые приговоры и находятся в колонии в Снежном (Донецкая область) или в Селезневской колонии (Луганская область).

«Поэтому сейчас мы выбрали два фокуса: заложницы, которые были освобождены в течение нескольких обменов, и женщины-родные нынешних заложников, которые борются за освобождение своих родственников. Потому что женщинам, которые борются за свободу своих родных, грозит задержание, они вынуждены бежать с оккупированных территорий, и находятся фактически также в заложниках этой ситуации», — добавила Татьяна Катриченко.

Как мы уже рассказывали ранее, прокуратура Донецкой области возбудила уголовное дело из-за убийства заключенных в колонии на оккупированной территории Донбасса.

А 11 августа на Донбассе ранение получил один украинский военнослужащий. Также в результате обстрела Новоселовки-2 также погиб местный житель 1935-го года.