Цены на проезд в общественном транспорте в Украине выросли за семь месяцев на 17,2% — с 5,5 гривен до 6,5 гривен.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Статистические данные свидетельствуют о том, что самый дорогой проезд во Львовской области, где билет подорожал на 42,9% с 7 гривен до 10 гривен. Затем идут Ивано-Франковская область, где билет подорожал на 43,0% с 6 гривен до 8,6 гривен и Киев, где стоимость осталась на уровне 8 гривен.

Задолженность украинцев по оплате жилищно-коммунальных услуг составила 66,3 млрд гривен. В то же время, за июнь 2021 года долги сократились на 2,5 млрд гривен.

Коммунальщики нашли способ обойти прямой запрет на выставление дополнительных платежей за жилищно-коммунальные долги в период карантина. При этом эксперты отмечают, начислять штрафы и пеню за просрочку по коммунальным платежам коммунальщики не имеют права до сих пор.