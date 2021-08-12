День молодежи, как национальный праздник был утвержден 22 июня 1994 президентом Украины Леонидом Кравчуком. По указу президента, День молодежи в Украине отмечается ежегодно в последнее воскресенье июня.

Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, каждый год в этот день традиционно проходит множество мероприятий, концертов, выставок и ярмарок.

К категории «молодежь» в Украине относят граждан в возрасте от 18 до 35 лет. Более одиннадцати миллионов человек, а это примерно 22,6 % населения Украины, составляют молодые граждане страны.История праздника

История Дня молодежи ведется задолго до украинской независимости. В СССР праздновали «День советской молодежи» в последнее воскресенье июня, а после распада Советского Союза, Украина и Беларусь традиционно продолжила праздновать в старый период. Однако, Международный День молодежи отмечается 12 августа. Традиции празднования Дня молодежи

В Украине на День молодежи традиционно проходит большое количество интересных мероприятий, фестивалей и спортивных соревнований. Каждый год Кабмин выделяет 60 премий на День молодежи для поощрения наиболее талантливых молодых людей.

Среди украинской молодежи наблюдается рост общественной самоорганизации, неформальных объединений и движений. Подтверждением этих слов можно считать Революцию Достоинства в 2013-2014 годах. Именно молодежь была одной из ведущих сил тогдашнего протеста против системы.Лучшие поздравления с Днем молодежи в Украине:

Пусть молодым везде дорога,

Отличных дней чтоб очень много.

Здоровых сил и дружбы вам,

Дорогу, каждый выбрал сам.

Родных побольше. Иногда,

А может чаще, чтоб родня

Вам помогала в вашем деле,

Отличном, сделанном умело

К вершине двигаться вам смело.

Риск чтоб бодрил, заставляя идти

Удач и успехов на длинном пути!

***

Ты живешь, пока ты молод,

И горит огонь в душе.

Возраст в паспорте не повод,

На нос нацепить пенсне.

День прекрасный молодежи,

Это праздник твой и мой.

Я желаю процветания,

Жить с душою молодой.

***

Круто звучит — День молодежи!

А наша молодость — в сердцах.

Я поздравляю тебя тоже,

Пусть все горит в твоих руках,

Пусть дело спорится любое,

Ведь наше дело молодое —

Дерзать, творить, мечтать, дружить

И ярче всех на свете жить!

***

В День молодежи

Хочу пожелать,

Счастья – до дрожи,

Любовь не терять.

Быть позитивным

И радость нести,

В странствии длинном

Мечту обрести!

***

Молодежь сегодня прогрессивна,

И желаю людям молодым

Мимо бед не проходить пассивно,

Помогая людям пожилым.

Пусть улыбка на лице сверкает,

А еще желаю всей душой –

Пусть карман деньгами набивает

Ангелок удачи золотой!

***

В этот цветущий день июня

На праздник вышла молодежь!

Все мы когда-то были юны,

Порывом чистым он хорош!

Вы будьте веселы, чтоб струны

Звенели в уголках души,

Играли сонм мелодий чудных,

Мгновенья были хороши!

***

Молодежь идет вперед,

Им не нужен задний ход.

Поздравляем всех сегодня,

Пусть вам в жизни повезет.

Счастья, смеха и задора,

И размаха удалого.

Всех вам благ, добра и мира,

И побольше креатива!

***

Быть молодым — вот это счастье.

Не только телом, но душой.

Пусть каждый день шальные страсти

Напоминают нам с тобой,

Что юным можно оставаться

И в тридцать, сорок, сорок пять.

Годам не стоит поддаваться,

В себе не стоит сомневаться,

А вместе стоит нам собраться

День молодежи отмечать!

***

Вы давно уже не дети,

И до взрослых далеко.

С праздником поздравлю этим,

Жизнь пусть сложится легко.

А пока гуляй по полной,

Будет праздник ваш — улет!

Чтобы было вам что вспомнить,

Когда пенсия придет.

***

День молодежи — яркий праздник.

Он мир улыбками заполнил.

Народ друг друга поздравляет,

И каждый радости исполнен.

Быть молодым — большое счастье:

Ты весел, полон сил и смел.

Любой рубеж тебе подвластен,

Чего бы ты ни захотел!

Напомним, в Украине в 2019 году День отца приходится на 16 июня после одобрения Кабинетом министров указа президента о государственном празднике.

