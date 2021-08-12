В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на 12 августа — ожидается преимущественно солнечная погода, с кратковременными осадками только на востоке и крайнем юге. «12 августа в юго-восточной части Украины грозы, местами шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). 12-14 августа в восточных, Киевской, Сумской, 14 августа и в Полтавской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности», — предупреждают синоптики.

Воздух прогреется до 23-25 градусов на западе, в центре и на севере 24-27, на востоке и юге 28-30 градусов.

Напомним, климат в Украине меняется из-за последствий таяния ледников на Северном полюсе, что приводит к глобальному потеплению.

С 8 августа Украина начала жить «в экологический долг» — мы исчерпали запас ресурсов, которые в природе могут возобновиться за 1 год.

Народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды на осень в Украине. Жаркое лето сменит довольно теплая осень, но ноябрь обещает быть уже холодным.