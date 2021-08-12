Грузия вводит жесткие карантинные ограничения в связи с ростом заболеваемости COVID — в стране остановят общественный транспорт и отменят все массовые мероприятия.

Так, за последние сутки в Грузии выявлено 5128 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, сообщает «Рустави-2«.

Дополнительные ограничения вводятся с субботы, 14 августа, и будут действовать три недели — до 4 сентября.

В частности, полностью останавливается городской транспорт. Это ограничение не распространяется на междугородние маршруты. Также на этот период прекращается проведение фестивалей, развлекательных мероприятий, концертов и спортивных соревнований. Закрываются и детские развлекательные центры.

Бары и рестораны сократят свою работу на час и будут закрываться в 23:00.

Госучреждениям и частным предприятиям рекомендовано максимально переводить сотрудников на удаленную работу.

Координационный совет обсудит рекомендацию Национального центра по контролю за заболеваниями о том, чтобы с сентября вакцинированным против коронавирусом был разрешен доступ в рестораны, фитнес-центры, салоны красоты.

Как мы уже рассказывали ранее, Украина выйдет на 50% вакцинированных двумя дозами только к концу ноября, при условии, что темпы вакцинации последних недель будет соблюдаться.

А общее количество случаев заболевания COVID-19 может превысить 300 млн уже в начале 2022 года.