Национальный банк отнес к категории неплатежеспособных банк «Земельный капитал». А 94,4% акций которого принадлежат экс-министру угольной промышленности Виктору Тополову.

Решение принято в связи с невыполнением банком обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами из-за недостаточности средств.

Подробности опубликовала пресс-служба Нацбанка Украины.

По состоянию на 1 июня 2021 года по размеру общих активов банк занимал 63 место (909,983 млн грн.) среди 73 действовавших в стране банков.

Фонд гарантирования вкладов уже ввел в банк временную администрацию — сроком на 1 месяц (с 12 августа 2021 по 11 сентября 2021 включительно). Соответственно, вкладчики, размер вкладов которых не превышает гарантированную Фондом сумму в 200 тыс. грн., получат свои средства в полном объеме (всего это около 70% вкладчиков банка).

Клиенты с большими объемами вкладов получат возмещение в пределах суммы, которую гарантирует Фонд. Остальное они смогут получить только после продажи имущества банка.

Общая сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам на 1 июля 2021 года оценивалась в 435,8 млн грн (92% от общей суммы вкладов физлиц).

Как мы уже рассказывали ранее, клиенты ПриватБанка жалуются на то, что их пин-коды от карты банк изменил без спроса.

Напомним, 22 июля Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила заочный арест бывшего председателя правления ПриватБанка Александра Дубилета.