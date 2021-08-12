Стало известно, когда в Украине отменят бумажную справку о месте регистрации. В настоящее время, идет активная работа в этом направлении.

Подробности рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает «ТСН».

Так, в настоящее время планируется в конце октября или в начале ноября позволить жителям всех городов Украины с ID-паспортом менять место регистрации с помощью сервиса «Дия».

«И после, или даже перед этим, во втором чтении будет принят соответствующий законопроект. Он, во-первых, «убивает» штамп в паспорте — этот советский рудимент, — потому что с онлайн-пропиской не нужно никуда отправлять документы ради штампа. И, во-вторых, в этом законопроекте прописано, что государство может самостоятельно проверять место регистрации», — заявил министр.

Министр отметил, что прописка будет отображаться в мобильном приложении «Дия».

«Прописка будет уже в «Дие» — мы полностью убираем «институт» бумажки и штампа в паспорте», — добавил Федоров.

Как мы уже рассказывали ранее, Зеленский подписал закон, который вводит правовой режим для функционирования «Дія Сіті». Это позволит стимулировать развитие цифровой экономики в стране.

А в Украине на законодательном уровне предлагают разграничить понятия «российский» и «русский».