14 августа, православная церковь отмечает происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня или Медовый спас. Еще одно название праздника Маковей — в память о Маккавеях, семи мучениках, которых упоминают в Ветхом Завете.

НАРОДНАЯ ПРАВДА рассказывает о главных традициях и приметах праздника.Маковый спас — традиции

Согласно преданию, после того, как Сын Божий освятил Крест Своими страданиями, в нем стала проявляться чудодейственная сила. Зарождение праздника относится к 9 веку, его празднование было установлено в Константинополе, а в 12-13 веках он утвердился во всех Православных церквях мира. В этот праздник в храмах выносят Крест и поклоняются ему. По традиции, вместе с освящением воды совершается освящение меда. Поэтому в народе праздник и получил название Медовый Спас.

На Маковея у православных принято ходить в церковь, освящать воду, цветы и мак. Считается,что мак должен присутствовать в любом букете. В традиционный букет «маковейчик»/ «маковейку» кладут еще: бархатцы, георгины, астры, гвоздики, барвинок, а также различные травы: базилик, мяту, чабрец, любисток, цикорий, полынь, тысячелистник, чертополох.Медовый спас или праздник Маковея: как отмечают этот день

Головки мака, которые освятили в церкви, используют для охраны скота, двора от нечистой силы. Кроме того, их кладут под подушку маленьким детям, которые плохо спят. Водой, которую принесли из храма, рекомендуют окропить углы дома, чтобы очиститься от сглаза.Медовый спас 2021 или Маковей: какие вкусности святить и чего нельзя делать

Сегодня начинается Успенский пост. Как известно, в Успенский пост действуют запреты на еду.

Нельзя есть:

мясо,

молочные продукты,

яйца,

рыбу,

в некоторые дни запрещается горячая вареная пища и растительное масло.

Медовый Спас: что нужно делать в этот день

В Успенский пост нельзя ругаться и желать зла другим. Свадьбы также принято откладывать на конец августа, поскольку в Успенский пост нельзя шумно гулять. Медовый спас — приметы

Если идет дождь — будет мало пожаров,

На Маковея лето заканчивается, осень начинается.

После Медового Спаса уже не купаются в водоемах, чтобы не заболеть. Вода становится холодной, цветет и имеет затхлый запах.

С этого дня лошадей в реке не купают.

