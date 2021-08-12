В зоне проведения Операции Объединенных сил, 11 августа, умер 51-летний Александр Орос, боец 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.

Трагическую новость о смерти военнослужащего из Львовщины сообщила в Facebook пресс служба Новояворовской городского совета. Защитник Украины ушел на фронт из города Новояворовск Львовской области.

Отмечается, что эта потеря не зачислена к боевым. Однако причин смерти не сообщается.

«Новояворовск городской совет выражает искренние соболезнования родным и близким по поводу преждевременной смерти Александра», – говорится в сообщении.

Отмечается, что у умершего осталась мать. О деталях и дате похорон должны сообщить позже.

Также была опубликована фотография погибшего военнослужащего.

Напомним, вследствие обстрела в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 10 августа, в госпитале от полученных ранений скончался 30-летний Алексей Кайданович. Мужчина служил в 54-м разведывательном батальоне, у него осталась вдова, падчерица и малолетний сын.

Как мы уже рассказывали ранее, на сегодняшний день пророссийские боевики на Донбассе держат в заложниках 295 украинцев. Из них 30 — женщины.