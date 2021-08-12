Восемь человек погибли в результате крушения вертолета Ми-8, который перевозил туристов из Москвы и Петербурга — трагедия произошла 12 августа на Курильском озере в Кроноцком заповеднике на Камчатке в России.

Подробности сообщает Медуза.

Обломки Ми-8 ушли под воду на глубину более 130 метров практически сразу после крушения. Вертолет следовал по маршруту из поселка Николаевка через озеро к вулкану Ходутка. Сообщается, что на его борту находились 16 человек: 13 пассажиров, в том числе ребенок, и трое членов экипажа. Шестерым пассажирам и двум членам экипажа удалось выбраться из утонувшего вертолета и выплыть на поверхность, где их спасли работники заповедника, оперативно приплывшие на катерах к месту крушения. Остальные восемь человек, в том числе командир экипажа Ми-8, предположительно, погибли.

Среди тех, кому удалось спастись: штурман, бортмеханик, а также журналист Николай Корженевский, который ранее вел программу «Экономика. Курс дня» на телеканале «Россия-24».

Издание пишет, что пассажирам пришлось выплывать с глубины примерно девяти метров. Сотрудники заповедника говорят, что температура воды в озере сейчас составляет не более пяти-шести градусов и долго находиться в ней невозможно.

Основными версиями крушения Ми-8 называют отказ двигателей и ошибку пилотирования (вертолет заходил на посадку в условиях сильного тумана).

На месте падения вертолета работают десятки спасателей. Водолазы не могут пока опуститься к упавшему Ми-8, поскольку у них нет оборудования для работы на такой глубине.



Напомним, 8 августа в Цесисский крае Латвии во время влета потерпел крушение частный самолет. На его борту находились два человека, пилот погиб.Военно-воздушные силы США заказали у компании Hermeus Corporation разработку первого гиперзвукового самолета. Объем инвестиции в проект составляет 60 млн долларов.