Украинских пользователей мобильной связи хотят обязать регистрироваться по паспорту. Пользователям, которые это не сделают, с 2025 года мобильные операторы перестанут предоставлять услуги.

Соответствующие нововведения хотят прописать в новом законопроекте, который разрабатывают нардепы, пишет Страна.

Депутаты заявили, что из-за распространенного пользования интернет-банкингом, заказывая товары и услуги онлайн, оплачивая коммунальные услуги, оформляя социальную помощь, растут риски мошенничества. В результате воровства телефонов, в которых хранятся персональные данные, возникают неприятные ситуации с банковскими счетами.

В законопроекте говорится, что пользователи электронных коммуникационных услуг, которые получают электронные коммуникационные услуги без заключения договора в письменной форме, имеют право до 1 января 2025 получать электронные коммуникационные услуги на основании договора, заключенного до вступления в силу настоящего Закона в любой другой форме, без идентификации у поставщика электронных коммуникационных услуг.

В ином случае пользователям перестанут предоставлять услуги мобильного оператора после 1 января 2025 года.

Как сообщалось ранее, комитет Кабинета министров остановил принятие законопроекта, который должен был ужесточить правила для мобильных операторов. Документ разработала нацкомиссия во вопросам связи для того, чтобы не допустить списание средств с мобильных счетов украинцев за навязанные контент-услуги.

Клиенты ПриватБанка жалуются на то, что их пин-коды от карты банк изменил без спроса. Стоит помнить, что такое действительно может произойти, но в случае, когда клиент воспользовался терминалом, на котором обнаружили скам-устройство (пользуются мошенники). Другими словами, банк делает это в целях безопасности.

