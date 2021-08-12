В МИДе РФ заявили о «деградировании» ситуации с безопасностью на Донбассе и призвали мир побудить Украину к завершению войны на Востоке. В свою очередь, Украина считает это заявление перекладыванием ответственности.

Соответствующее мнение озвучил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко, передает РБК.

МИД России обвинил украинскую сторону в якобы нарушениях режима прекращения огня на Донбассе и затягивании переговоров по урегулированию конфликта на востоке Украины.

«РФ отчаянно пытается переложить ответственность с больной головы на здоровую. Добросовестное выполнение взятых на себя мирных обязательств все чаще подменяется шумными политическими заявлениями», — заявил Николенко.

Чиновник считает, что Россия может «не на словах, а на деле» доказать наличие политической воли завершить развязанный ею вооруженный конфликт с Украиной.

«Отдать приказ подконтрольным ей вооруженным группировкам на Донбассе неуклонно соблюдать режим прекращения огня, прекратить саботаж работы Трехсторонней контактной группы, разблокировать выполнение решений лидеров нормандского формата», — сказал он.

Николенко подчеркнул, что жители оккупированного Донбасса нуждаются в альтернативе разрушительной политике «русского мира», а в Кремле должны осознать — «построить мир на российских танках невозможно».

Как мы уже рассказывали ранее, Россия не намерена отказывать от плана «Новороссия», до сих пор под угрозой остаются несколько регионов Украины.

А Дмитрий Гордон считает, что полномасштабное наступление Кремля на Украину, обернется для российского президента Владимира Путина большими проблемами и потерями.