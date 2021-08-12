11 августа в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования РФ 8 раз нарушили режим прекращения огня. Ранение получил один украинский военнослужащий. В результате обстрела Новоселовки-2 также погиб местный житель 1935-го года и были повреждены частные дома жителей и прилегающие домохозяйства.

Об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС.

Противник осуществлял обстрелы из артиллерийских систем калибра 122 мм, автоматических станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате обстрела Новомихайловки была повреждена территория фермы и линия электропередач, что привело к обесточиванию населенных пунктов Тарамчук, Славное, Сладкое, Новомихайловка. Кроме того, населенный пункт Новомихайловка остался без водоснабжения.

Кроме того, на границе Донецкой и Луганской областей был зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.

Раненый боец ВСУ находится в медицинском учреждении, состояние его здоровья — удовлетворительное.

По состоянию на 7:00 утра, 12 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Как сообщалось ранее, в Кировской исправительной колонии №33, которая расположена на временно оккупированной территории Донецкой области, боевики убили троих граждан Украины. Прокуратура Донецкой области возбудила уголовное дело из-за убийства заключенных в колонии на оккупированной территории Донбасса.