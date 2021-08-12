Украина направила в Литву гуманитарную помощь для безопасности — речь идет о колючей проволоке, которая нужна для строительства «стены» на границе с Беларусью.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Спасатели сообщают, что было отправлено свыше 38 тонн гуманитарного груза. Это первый этап помощи из трех, которую Украина направляет в соответствии с указом президента Владимира Зеленского и распоряжения Кабинета Министров.

«Помощь будет способствовать усилению охраны границ Литвы от нелегальных мигрантов. Груз сопровождает группа сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, которые должны передать его представителям Службы охраны государственной границы при Министерстве внутренних дел Литовской Республики», — говорится в сообщении спасателей.

Как сообщалось ранее, в Литве предложили выплачивать мигрантам по 300 евро, если они согласятся навсегда покинуть страну.

Позже министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте подписала приказ «О добровольном возвращении иностранцев в страну происхождения». Каждому мигранту за то, что он возвращается на родину, выплатят 300 евро.