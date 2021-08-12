Украина направила в Грецию сводный отряд пожарных, и они уже потушили два лесных пожара.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

«В течение 11 августе сводным отрядом ГСЧС численностью 100 человек проводились работы на территории Северной Эвии, вблизи города Элиника. Не допущено распространение пожара по фронту на расстоянии 2 тыс. 500 м. Ликвидированы низовой пожар на площади 1,7 га и верховой отдельными ячейками площадью 350 кв.м», — говорится в сообщении спасателей.

Работы по тушению пожаров продолжаются. Уже известно, что огонь повредил 1300 домов, уничтожил 300. Пожар охватил площадь в 84 500 гектаров.

https://www.youtube.com/watch?v=T3ucUy1G0Vw&t=93s

https://www.youtube.com/watch?v=2ocb6vevfZU&t=71s

Напомним, на юге Италии в четырех регионах вспыхнули масштабные лесные пожары, уже погибли три человека.

Тем временем жертвами лесных пожаров в Турции уже стали 8 человек. Сотни людей получили травмы. Огонь уничтожил животных и уникальную флору региона.