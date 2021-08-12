Украина рассчитывает, что Еврокомиссия и европейские партнеры в ближайшие недели одобрят COVID-сертификат в приложении «Дія». На данный момент, документ уже технически готов.

Соответствующее заявление сделал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает «ТСН».

«Надеюсь, в ближайшие недели уже будет принято решение и Европейской комиссией, и европейскими партнерами для того, чтобы принимали наши «ковидные» сертификаты. Технически мы уже полностью готовы. Мы протестировали то, что смогли, увеличили процент отражения, исправили ошибки в реестре. Могу сказать, что мы одна из немногих стран не из ЕС, которая так быстро выполнила эту задачу и уже технически интегрировалась», — заявил Федоров.

Напомним, бета-тестирование COVID-сертификата стартовало 1 июля.Но сейчас доступ есть только у владельцев смартфонов на iOS.

Отметим, вакцинация в Украине набирает оборотов, но одновременно с этим граждан настораживают сообщения о неправильном хранении препарата, сроках годности и неработающем сертификате.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине могут ввести внутренний COVID-сертификат (QR-код), который будет показывать, что человек вакцинирован, переболел или имеет отрицательный ПЦР/антиген-тест на COVID-19.