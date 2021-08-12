Игрок сборной Украины, футболист Роман Яремчук отказался разговаривать с российским журналистом на русском языке.

Об этом рассказал российский спортивный журналист Максим Алланазаров в Telegram. Он хотел взять комментарий после матча 3-го раунда квалификации ЛЧ против Спартака.

«Жалко, что Роман отказался пообщаться на камеру. Видео можно было снимать только при условии разговора на украинском языке, которого я не знаю», — комментирует журналист.

Напомним, Яремчук сыграл в матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов против московского «Спартака». На поле Яремчук вышел на 64-ой минуте матча. Он пробивал по воротам, мяч попал сначала в ногу одного игрока «Спартака», а потом в другого, но в итоге залетел в сетку.

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Накануне за спортсменку заступился мэр Днепра Борис Филатов. А украинский каратист, бронзовый призер Олимпиады-2020 Станислав Горуна заявил, что спорт находится вне политики: «В Олимпиаде нет политики! Оставьте политику государственным деятелям и не вплетайте политику во все подряд».