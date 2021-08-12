С 14 августа перед большим праздником Успения Божией Матери для православных начинается Успенский пост, который продлиться две недели.

О том, какие традиции Успенского поста и как его следует придерживаться, рассказывает НАРОДНАЯ ПРАВДА.

Успенского пост начинается каждый год в одно и то же время – с Медовым Спасом (14 августа). Заканчивается Успенский пост большим праздником Успения Пресвятой Богородицы (28 августа).

По строгости Успенский пост приравнивается к Великому. Это значит, что нужно воздержаться от употребления мясных, молочных и рыбных блюд. В субботу и воскресенье позволяется употребить растительное масло. В Преображение Господне дозволено подавать на стол блюда из рыбы.

Для тех, кто собрался держать пост следует знать, что в это время стоит также воздержаться от употребления в пищу яиц, сладостей, выпечки, фаст-фуда, алкоголя.

Также следует помнить, что на время поста следует сохранять спокойный образ жизни, уделять время духовному развитию, а также образованию.

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