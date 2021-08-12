Депутат Госдумы России Виталий Милонов «посочувствовал» украинской легкоатлетке Ярославе Магучих, которая сфотографировалась с представительницей команды Олимпийского комитета России Марией Ласицкене.

По словам депутата Милонова, спортсменка якобы сделала все правильно и ему только хочется сказать ей большое спасибо.

По его словам, у него есть искушение предоставить ей политическое убежище.

«Если ей начнут угрожать, то Россия заступится за нее. Наша задача — это не вывезти всех нормальных украинцев в Россию, а вернуть Украину в нормальное русло. Если для Магучих будет опасность, то мы станем ее спасать», — добавил Милонов.

Депутат Госдумы надеется, что «украинцы одумаются» и начнут не «уезжать из страны, а менять ее».

Напомним, 19-летняя Магучих завоевала бронзовую медаль по прыжкам в высоту на Олимпиаде-2020 в Токио. После победы была сделана фото, которая вызвала бурную реакцию общественности.

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что с Ярославой, которая является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины, проведут разговор из-за этого снимка.

А украинский каратист, бронзовый призер Олимпиады-2020 Станислав Горуна заявил, что спорт находится вне политики: «В Олимпиаде нет политики! Оставьте политику государственным деятелям и не вплетайте политику во все подряд».

А экс-нардеп от партии «Свобода» Ирина Фарион назвала украинскую спортсменку «биологическим мусором».