В Киеве жестоко убили участницу проекта «Панянка-Селянка» Татьяну. В убийстве подозревают супруга, ведь он не раз кидался на нее с ножом и вел себя агрессивно. Несмотря на это, женщина продолжала с ним жить.

Подробности трагедии сообщают в сюжете «Надзвичайних новин».

Погибшая на дому делала маникюр клиенткам, а также принимала участие в популярном проекте «Панянка-Селянка». По словам знакомых, с мужем у нее были сложные отношения, а недавно она в полуголом виде пряталась от возлюбленного у соседей.

В день трагедии в полицию поступил вызов о том, что мужчина подошел к прохожему на улице и попросил вызвать скорую помощью для жены. По прибытию на место врачи констатировали насильственную смерть: на теле девушки были видны ушибы, резаные раны, также у нее было перерезано горло.

Правоохранители говорят, накануне трагедии Татьяна поругалась с супругом, произошел конфликт, который перерос в драку. В ходе драки мужчина нанес ей несколько ножевых ранений девушке.

Известно, что девушка познакомилась со своим мужем в соцсети и у них была разница в возрасте в 16 лет. Мужчина перенес инсульт и нуждался в помощи. В результате Татьяна перевезла его в Киев из Харькова. Вместе они стали жить весной 2021 года. В начале лета пара официально узаконила отношения, несмотря на то, что сама девушка рассказывала друзьям, что ее возлюбленный агрессивный и кидался в нее ножами.

Также известно, что за несколько дней до трагедии Татьяна в одном белье прибежала к соседям. Как признался сам мужчина полицейским, он порезал супругу из-за того, что она пошла на него со шваброй.

Как сообщалось ранее, в Луцке в следственном изоляторе умер 62-летний мужчина — подозреваемый в убийстве бывшей жены и дочери. Напомним, 20 июля мужчина признался, что топором зарубил бывшую жену и 22-летнюю дочь.