Вероятность столкновения астероида Бенну с Землей выросла.

Но при этом это незначительное изменение, то есть вероятность столкновения практически не изменилась. Об этом заявил сотрудник Центра исследований околоземных объектов NASA в Калифорнии Давиде Фарноккиа, пишет NASA.

По данным ученых, в ближайшие 150 лет астероид Бенну не столкнется с Землей, хотя и пройдет довольно близко. Шанс на его падение на Земли 1 из 2700 (0,037%).

Напомним, Бенну остается одним из главных кандидатов на столкновение с Землей. Астероид опасно приблизиться к Земле 24 сентября 2182 года.

Накануне специалисты агентства определили угрозу столкновения Земли с астероидом Апофис, который был обнаружен в 2004 году. Ученые, которые открыли астероид, заявляли, что он может столкнуться с Землей в 2029 году. Затем они исключили такую возможность, подсчитав, что 13 апреля 2029 астероид пролетит на расстоянии 37,6 тысячи километров от центра Земли.

Аппарат Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA OSIRIS-REx передал на Землю новые снимки астероида Бенну.