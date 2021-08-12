Георгий Мурадов, которого в России называют вице-премьером крымского правительства, постоянным представителем Крыма при президенте, заявил, что международный саммит «Крымская платформа» может обернуться для его участников «рядом болезненных последствий».

Об этом пишет РИА Новости

«Крымская платформа» – это не просто провокация. Поэтому нам надо четко обозначить, какие болезненные последствия могут ждать участников предстоящего саммита, так как они намерены поставить под вопрос территориальную целостность Российской Федерации, посягать на нашу территорию и жизни граждан, которые веками проживают на древней земле Тавриды», — цитирует его издание.

По его словам, государства, которые станут участниками саммита, попадут в число недружественных стран.

Напомним, в начале августа сообщалось, что к саммиту Крымской платформы присоединятся 30 стран.