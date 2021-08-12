Черноморский регион Турции фактически оказался под водой в результате масштабных паводков. Власти округа сообщили о гибели 11 людей, десятках пострадавших и одном мужчине, который пропал.

Об этом сообщает издание The Washington Post.

Больше всего от наводнения пострадали провинции Бартин, Кастамону, Синоп и Самсун, здесь речные потоки обрушили дома и мосты, а также потопили автомобили.

Тела погибших спасатели обнаружили в ходе проведения работ по ликвидации последствий стихийного бедствия. Когда паводковые воды начали отходить, были обнаружены шестеро погибших в поселении Кастамон, еще пятерых – в Бозкурте.

Жители пострадавших местностей оказались в водной ловушке, их пытаются эвакуировать из небезопасных домов с помощью вертолетов.

Инфраструктура районов понесла серьезные разрушения, власти страны пытаются подсчитать сумму убытков от природного катаклизма.

https://www.youtube.com/watch?v=zH2MsVgQqxQ

Как мы уже рассказывали ранее, на юге Италии в четырех регионах вспыхнули масштабные лесные пожары, уже погибли три человека.

Тем временем жертвами лесных пожаров в Турции уже стали 8 человек. Сотни людей получили травмы. Огонь уничтожил животных и уникальную флору региона.