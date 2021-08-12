Украина выйдет на 50% вакцинированных двумя дозами только к концу ноября, при условии, что темпы вакцинации последних недель будет соблюдаться. Но, если темп не ускорить еще больше, то украинцев ждут переполненные COVID-отделения и как минимум частичный локдаун уже осенью.

Об этом пишет экс-заместитель министра информационной политики, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Украины Татьяна Попова, которая проанализировала данные портала Ourworldindata.

Она напомнила, что штамм Дельта уже в Украине, с сентября откроются школы, а потом еще начнется сезон простуд.

«Наши сегодняшние 6% двумя дозами это приблизительно на уровне Индонезии. До которой добрался Дельта-штамм раньше, чем до нас. И там фиксируется по 30-60 тыс. новых заболевших ежедневно (пик был 600 тыс. активных случаев) и по 1,5-2 тысячи смертей в день», – подчеркнула Попова.

По ее словам, украинская инфраструктура и 20 тыс. ежедневного прироста не выдерживает без локдауна.

«Всем, кто еще не вакцинировался, советую это сделать. Эти 2000 смертей в день в Индонезии против например 100 в Великобританнии говорят лучше любой рекламы в пользу вакцинации», – добавила экс-чиновница.

Как мы уже рассказывали ранее, в Европейском союзе проверяют возможные новые побочные эффекты после прививки мРНК-вакцинами (Pfizer и Moderna).

А МИД Украины опубликовал требования по тестированию на COVID-19 перед вылетом в другие страны.