В Винницкой области умерли три человека, зараженные штаммом Дельта (индийский вариант COVID). Всем им было от 73 до 83 лет.

Детали сообщил глава Винницкой ОГА Сергей Борзов на своей странице в Facebook. По его словам, всего мутацию идентифицировали у 25 инфицированных.

Чиновник уточнил, что жертвами стали мужчина и женщина из Гайсинского района, которым было по 83 года, а также 73-летний мужчина из Винницкого района.

А также, Борзов опроверг информацию в СМИ о якобы смерти 13-летнего подростка с Дельтой. Также он подтвердил, что мальчик действительно заражен, но жив.

«К сожалению, Дельта не щадит ни детей, ни людей работоспособного возраста. В зоне риска все», – объяснил чиновник.

Как мы уже рассказывали ранее, Украина выйдет на 50% вакцинированных двумя дозами только к концу ноября, при условии, что темпы вакцинации последних недель будет соблюдаться. Но, если темп не ускорить еще больше, то украинцев ждут переполненные COVID-отделения и как минимум частичный локдаун уже осенью.

Тем временем, Грузия вводит жесткие карантинные ограничения в связи с ростом заболеваемости COVID — в стране остановят общественный транспорт и отменят все массовые мероприятия.