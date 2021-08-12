В Украине зафиксировано 1247 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (205), Харьковской (93), Одесской (77), Донецкой (75) и Львовской (61) областях.

Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронаирус_инфо».

Вчера были госпитализированы 588 человек, умерли — 24, выздоровели — 1039.

Напомним, адаптивный карантин из-за ухудшения ситуации с COVID-19 продлили на два месяца — до 1 октября.

Как сообщалось ранее, группа ученых департамента здравоохранения и психической гигиены Нью-Йорка и департамента эпидемиологии школы общественного здравоохранения Мейлмана в Колумбийском университете выяснили, что штамм коронавируса «йота» (также известен как B.1.526), способен увеличить летальность до 82%.