В Украину идет африканская жара, но в ближайшие дни еще можно насладиться комфортной температурой воздуха: 24-29 градусов.

Своим прогнозом поделилась в Facebook синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, 13 августа температура воздуха будет комфортной, как и на выходных, но с 16 августа в Украину начнет заходить жара африканского происхождения — температура повысится до 30-35 градусов.

Дожди завтра в большинстве областей Украины маловероятны. Только на востоке и юго-востоке близость атмосферного фронта может повлечь локальные короткие грозовые дожди.

В Киеве пятница будет солнечной, сухой и теплой. Днем столбики термометров поднимутся до 26-27 градусов.

Напомним, климат в Украине меняется из-за последствий таяния ледников на Северном полюсе, что приводит к глобальному потеплению.

С 8 августа Украина начала жить «в экологический долг» — мы исчерпали запас ресурсов, которые в природе могут возобновиться за 1 год.

Народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды на осень в Украине. Жаркое лето сменит довольно теплая осень, но ноябрь обещает быть уже холодным.