Учительницу львовской средней школы №82 Людмилу Гребень обвиняют в гибели ученика 6-го класса во время школьной экскурсии на водопад Каменка. Женщину обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей по охране жизни и здоровья детей (ст. 137 ч. 2 УКУ), ей грозит от трех до пяти лет заключения.

Об этом сообщает Zaxid.net.

Справка:

Во Львовской области во время школьной экскурсии на водопад погиб ученик 6-го класса, который подошел слишком близко к воде, поскользнулся и упал в воду. Спасатели с помощью бензопилы разрезали дерево, за которое зацепился ребенок, освободили и с помощью спасательных веревок вытащили на берег, где передали медикам. К сожалению, медики констатировали его смерть. В тот день с места трагедии в больницу госпитализировали двух преподавателей, которые ездили с детьми: классного руководителя с сердечным приступом и учитель, который пытался спасти мальчика, он наглотался воды и получил переохлаждение.

СМИ сообщают, то обвиняемая Людмила Гребень работает учительницей музыки во львовской школе №82. Она была классной руководительницей 6-В класса, где учился погибший. Также известно, что она работает хормейстером в Центре творчества детей и юношества Галичины.

