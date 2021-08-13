Президент Украины Владимир Зеленский не получит политическое убежище в Крыму, в случае побега с материковой Украины, — такое заявление сделал пособник оккупантов, «глава» оккупированного полуострова Сергей Аксенов.

О его заявлении пишет «Крыминформ».

Он подчеркнул, что у Владимира Зеленского есть квартира в оккупированном Крыму: «Если политическое убежище придется просить, если с Украины придется бежать, мы его выдадим без всяких сомнений».

Он также заявил, что многие из «товарищей Зеленского» являются владельцами различного бизнеса в Крыму.

Напомним, Виктор Янукович бежал из Украины через Крым, а оттуда перебрался в Россию.

Ранее «глава» аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявлял, что ряд украинских чиновников продолжают держать бизнес на территории полуострова, хотя и представляют себя в качестве «борцов с российским государством». В качестве примера он привел Зеленского, который, по его словам, исправно платит коммунальные платежи за свою квартиру в Крыму.

Оккупированный Крым снова под угрозой затопления. Накануне из-за дождя подтопило центральные улицы Керчи, но синоптики прогнозируют новые ливни, которые могут стать причиной новых проблем. Местных жителей готовят к эвакуации.