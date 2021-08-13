В мире активно распространяется опасный штамм коронавируса – «Дельта». В Украине уже есть заболевшие и первые летальные случаи. Власти вводят новые меры для защиты людей, поскольку этот вариант вируса более заразный, а болезнь чаще проходит в тяжелой форме.

Рассказываем главное о штамме «Дельта» в Украине.

23 июня в Украине зафиксировали два первых случая индийского штамма коронавируса. Вирус обнаружили у 66-летней украинки и ее 16-летней дочери, которые накануне вернулись из России.

В столице изначально было известно о первых шести случаях – всех пациентов госпитализировали в Александровскую больницу. Они были состоянии в средней и тяжелой степени тяжести, два человека попали в реанимацию. По данным главного санврача Игоря Кузина, в стране уже зарегистрировали 300 случаев «Дельты», из них 21 – в Киеве.

А уже 27 июля в Киеве умер один из госпитализированных с «Дельта»-штаммом COVID-19. Это был один из первых шести пациентов в столице. Он заразился коронавирусом на территории Украины, а не за границей.

«Это врач, мужчина. Он не имел опыта путешествий за границу в течение последних нескольких месяцев. Это факт инфицирования на территории Украины или при исполнении служебных обязанностей», – рассказал санврач.

12 августа трое пациентов с «Дельтой» умерли в Винницкой области. Это мужчина и женщина из Гайсинского района – обоим по 83 года, а также 73-летний мужчина из Винницкого района.



Какие области в зоне риска: Днепропетровская; Одесская; Донецкая; Житомирская; Закарпатская; Хмельницкая.

А глава Минздрава Виктор Ляшко прогнозирует, что в начале осени штамм «Дельта» будет доминирующим в Украине, он вытеснит другие варианты этой инфекции.

Как мы уже рассказывали ранее, в группе риска новых мутаций коронавируса SARS-CoV-2, в том числе «Дельты«, все граждане: пол и возраст человека уже неважен.