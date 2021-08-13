Несмотря на то, что у многих украинцев в квартирах стоят счетчики, им приходится переплачивать за водоснабжение. Причины: разница с показателем общедомового счетчика, которая возникает из-за мошенников, которые делают врезки в общедомовые сети или отматывают счетчик.

Об этом говорится в материале Апострофа.

Один из киевлян, который проживает в новом доме (у всех жильцов есть приборы учета) говорит, что коммунальщики из «Киевтеплоэнерго» поставили собственников квартир перед фактом, что теперь они должны оплачивать горячую воду не только по счетчику, но и разницу с показателем общедомового счетчика – пропорционально объемам потребления.

Раньше такая методика действовала (и продолжает действовать) в отношении отопления, что понятно, так как батареи есть не только в квартирах, но и в подъездах, и за это тоже нужно платить.Откуда берутся неучтенные объемы горячей воды?

Разница в показаниях возникает из-за потерь внутри дома, — говорит эксперт в сфере ЖКХ Сергей Дяченко.

«Потери горячей воды происходят в домовых сетях. Они не утеплены, большинство из них в плохом состоянии. Поэтому потери горячей воды в доме иногда достигают 20-25%», — соглашается с ним глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Но есть и человеческий фактор. Отдельные жильцы делают врезки в общедомовые сети, что позволяет им пользоваться неучтенными объемами горячей воды. Например, для обогрева пола.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров принял решение снизить тариф при потреблении до 250 кВт*час в месяц с 1,68 до 1,44 грн. Но радоваться рано, эксперты говорят, что это приведет росту цен на товары и услуги, поскольку больше придется заплатить бизнесу.