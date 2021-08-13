Министерство социальной политики анонсировало проведение двойного повышения пенсий в октябре — прибавку получат 75-летние, а также украинцы от 65-лет.

Подробности озвучила министр социальной политики Марина Лазебная, сообщила в эфире UA: Первый.

«В этом году еще два запланированных повышения: в октябре — для 75-летних и с 1 декабря — в связи с минимальной зарплатой — повышается минимальная гарантия для людей от 65-лет. У нас будет уже 2600, то есть 40% от 6500 гривен. Поэтому в конце года мы увидим, как вырастет средняя пенсия», — рассказала министр.

Отметим, на сегодняшний день, средняя пенсия в Украине составляет 3700 грн, а к концу 2021 года она может достичь отметки в 3900 гривен.

Лазебна напомнила, что в 2020 году в Украине была начата так называемая «возрастная линейка» адресных социальных пособий пенсионерам. Каждому пенсионеру, который имеет возраст 80+, добавили к пенсии по 500 гривен.

В 2021 году с 1 октября будут введены доплаты тем, кому от 75 до 80 лет.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине без пенсии могут остаться около полумиллиона граждан, у которых не будет необходимых 15 лет стажа.

А также, пенсия в Украине может вырасти в два раза, благодаря введению накопительной системы.