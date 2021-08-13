Конституция Пилипа Орлика прибыла в Украину впервые за 311 лет с момента своего создания, переговоры продолжались несколько месяцев.

Оригинал Конституции Филиппа Орлика для временного экспонирования в рамках празднования 30-й годовщины Независимости смогут увидеть все желающие в период с 16 августа по 14 ноября в Софийском соборе в Киеве, сообщила пресс-служба ОП.

«Конституция Пилипа Орлика прибыла в Украину впервые за 311 лет с момента своего создания. Соответствующее задание Владимир Зеленский поставил министру иностранных дел Дмитрию Кулебе», — указано в сообщении.

Отметим, переговоры о получении непосредственно оригинала Конституции продолжались несколько месяцев, шведская сторона была готова предоставлять только копии документа.

Министерство культуры и информационной политики вело переговоры со шведской стороной, а также обеспечило логистику и экспонирования Конституции и булавы Пилипа Орлика.

Как мы уже рассказывали ранее, Конституционный суд Украины признал конституционным Закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».