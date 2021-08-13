Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что Россия всерьез нервничает по поводу планов Украины вернуть Крым.

Такое заявление он сделал в ходе брифинга.

«Вчера Сергей Лавров незаконно посетил украинский Крым. Там он сделал ряд гневных заявлений о «Крымской платформе», назвал ее шабашем, сборищем. Не буду скрывать – я доволен этой нервной реакцией. Как говорил Махатма Ганди: сначала они вас игнорируют, потом они с вас смеются, потом начинают с вами бороться, а потом вы побеждаете. Россия уже успешно преодолела первые две стадии и находится на третьей – активно с нами борется. Четвертая стадия обязательно будет – это будет стадия украинской победы и возвращение украинского Крыма», – сказал Кулеба.

Как сообщалось ранее, Георгий Мурадов, которого в России называют вице-премьером крымского правительства, постоянным представителем Крыма при президенте, заявил, что международный саммит «Крымская платформа» может обернуться для его участников «рядом болезненных последствий».

Президент Украины Владимир Зеленский не получит политическое убежище в Крыму, в случае побега с материковой Украины, — такое заявление сделал пособник оккупантов, «глава» оккупированного полуострова Сергей Аксенов.