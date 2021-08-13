14 августа, православная церковь празднует происхождение изнесение честных древ Животворящего Иисуса Креста или Медовый спас, а также первый день Успенского поста.

НАРОДНАЯ ПРАВДА собрала интересную информацию об истории праздников.медовый спас

По преданию, после того, как Сын Божий освятил Крест Своими страданиями, в нем стала проявляться чудодейственная сила. Вот что рассказывал о проявлении этой силы греческий часослов 1897:

«В результате болезней, очень часто бывавших в августе, издревле утвердился в Константинополе обычай износить Честное Древо Креста на дороги и улицы для освящения мест … К Успения Пресвятой Богородицы, творя литии по всему городу, предлагали его потом народу для поклонения. Это и есть происхождение Честного Креста ».

Зарождение праздника относится к 9 веку, его празднование было установлено в Константинополе, а в 12-13 веках он утвердился во всех Православных церквях мира. В этот день в храмах выносят Крест и поклоняются ему. По традиции, вместе с освящением воды совершается освящение меда. Поэтому в народе праздник и получил название Медовый Спас.

На Маковея православные приходят в церковь, чтобы освятить воду, цветы и мак. Считается, что мак должен присутствовать в любом букете. В традиционный букет «маковейчики» / «маковейка» кладут еще: бархатцы, георгины, астры, гвоздики, барвинок, а также различные травы: базилик, мяту, чабрец, любисток, цикорий, полынь, тысячелистник, чертополох.

https://www.youtube.com/watch?v=eVMlWgr6kjIМедовый спас или праздник Маковея: как отмечают этот деньУспенский пост

Успенский пост установлен перед великими праздниками Преображения Господня и Успения Божией Матери и продолжается две недели, начиная с 14 августа. Обычай дошел до наших дней с древних времен христианства.

В Успенский пост действует запрет на еду. Понедельник, среда и пятница — сухоядение. Можно есть только хлеб грубого помола, сырые овощи и фрукты, сухофрукты, мед, орехи, соль. Нельзя растительные масла и теплое питье, алкоголь. По вторникам и четвергам можно есть вареную пищу без масла: каши из злаков, супы, блюда из отварного картофеля и фасоли. В субботу и воскресенье можно употреблять горячую пищу с растительным маслом. Запрещены мясные и молочные блюда.

В Успенский пост нельзя ругаться и желать зла другим. Также нельзя шумно гулять, поэтому до 27 августа не гуляют свадьбы.Успенский пост 2021: что нельзя делать