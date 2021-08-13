14 августа, православные будут праздновать Первый Спас, или Медовый Спас, или Маковей. В сети рассказали, чего нельзя в этот день делать, что именно традиционно освящают в церкви в этот день, и какие цветы должны быть в праздничном букете.

Об этом пишет НАРОДНАЯ ПРАВДА.

Медовый Спас 2021 открывает ряд августовских Спасов. Православный календарь также называет этот праздник Первым Спасом.

Медовый Спас (Маковея)

Маковей идет первым из трех летних Спасов, которые наступят в августе. Праздник пришел к нам из Византии, где было установлено около IX в. Оно заключалось в переносе из императорского дворца в храм Софии части креста Господня, сохранилась. В течение двух недель эту святыню носили Константинополем для «предотвращения болезней» и очистки города от злых духов, которые, по древним верованиям, приносили эпидемии страшных болезней. С помощью креста освящали воду, чтобы она стала чище и чтобы шли дожди в жару.

Что нельзя делать на Маковея

На Маковея существуют запреты на работу в огороде, на приусадебном участке и дома. Нельзя копать, строить, шить, стирать или убирать. Всю работу обычно делают накануне.

Уже со следующего дня (15 августа) нельзя купаться в озерах и реках, иначе, по поверью, появится риск утонуть или серьезно заболеть. Также к Спасу раз в год нужно купать скот, чтобы на нее не напали болезни.

На Маковея можно собирать мак и мед. Впрочем, стоит заметить: по народным приметам, во время этого процесса нельзя громко разговаривать, чтобы не напугать пчел и не испортить меда. А особенно, идя на пасеку за медом.

А еще на Маковея стоит воздержаться от ссор и сквернословие. Нельзя желать кому-то зла, чтобы не навлечь на себя негатива и несчастья.

Традиции празднования и народные обряды

Освящение колодцев. Это глубинный обычай наших предков. Он достигает еще языческих верований в живую силу воды. У колодца должны стоять застелены праздничными скатертями два стола: на одном хлеб-соль и зажженная свеча, на втором — свеча, святая вода и коливо (кутья). После освячння ребята высаживали источник деревьями или втыкали в стороне свежие ветви.Создание букетов-оберегов, которые в народе называли «маковейчики». Эти обереги должны защищать всю семью от беды течение следующего года. Такая традиция не исчезла с приходом христианства, а лишь несколько изменилась — теперь эти обереги святят в церкви. Букет такой должен делать именно женщина, а состоит он из определенных трав и цветов, причем каждая из растений имеет определенное значение.

Освящающих в церкви на Маковея

мед и медовые лакомства;

мак и маковые пироги;

воду;

цветы (большие кисти желтых КУПЧАК, бархатцев, тимьяна, Кудрявца, настурций, руты-мяты, календулы, полевых топориков, луговой душицы, роман-зелье, базилика и большие спелые головки мака).

Напомним, 13 августа отмечается Международный день леворуких. Международный день леворуких или International Left-Handers Day впервые отпраздновали в 1992 году. Инициатором праздника выступил британский Клуб левшей. Целью праздника было привлечение внимания общества к проблемам, с которыми сталкиваются левши, привлечения внимания дизайнеров, производителей и продавцов к необходимости учитывать удобство левшей при пользовании различными предметами. Кроме того, инициаторы праздника хотели развеять предрассудки, которые окружают левшей.