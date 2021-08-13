Перед визитом в Украину канцлер Германии Ангела Меркель посетит Россию.

Об этом сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, передает Bild.

В Москву Меркель прибудет 20 августа. По словам Зайберта, Меркель встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

При этом в Кремле уже сообщают, что Путин и Меркель обсудят состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотрят ряд актуальных международных и региональных вопросов.

Как сообщалось ранее, канцлер Германии Ангела Меркель посетит Украину 22 августа. В Киеве она встретится с президентом Владимиром Зеленским. Темы переговоров: безопасность, двусторонние отношения и другие актуальные вопросы.

Также сообщалось, что 30 августа президент Украины Владимир Зеленский встретится со своим американским коллегой Джо Байденом, на встрече обсудят три блока вопросов — политический, экономический и агрессию со стороны Российской Федерации.