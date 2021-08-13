Министерство здравоохранения готовится к новой волне коронавируса в Украине, которую может спровоцировать новый штамм «Дельта». Министерство, в частности, обновляет стандарт лечения пациентов с COVID-19.

О том, как происходит подготовка рассказал глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, передает РБК.

Так, министерство определило 257 COVID-больниц, которые поделены на первую и вторую очередь. В этих больницах сейчас доступны почти 39 тысяч койко-мест, из них 96% с подведенным кислородом.

В опорные больницы закупили и доставили 161 компьютерный томограф и 148 рентген-аппарат, а на выделенные правительством 693 млн гривен были закуплены кислородные концентраторы для пациентов, перенесших тяжелую форму болезни.

Минздрав уже завершает работу над обновлением стандарта лечения пациентов с COVID. Министерство подгоняет стандарт под рекомендации Всемирной организации здравоохранения. В ближайшее время документ будет одобрен.

Также в министерстве решили изменить маршруты доставки пациентов с коронавирусом в больницы. Маршруты доставки больных станут более гибкими и адаптивными, чтобы не возникало ситуаций, когда больницы в регионе переполнены, а в соседней области простаивают.

Были тендеры на закупку медпрепаратов для лечения коронавируса на сумму 105 млн гривен. В ближайшее время эти лекарства должны доставить в больницы.

Как мы уже рассказывали ранее, Китай отказался от призыва ВОЗ принять участие в расследовании возникновения COVID-19.

Тем временем, Киев стал одним из лидеров по уровню вакцинации в Украине. На сегодняшний день, одну дозу вакцины от коронавируса получили почти миллион жителей города.