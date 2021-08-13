В группе риска новых мутаций коронавируса SARS-CoV-2, в том числе «Дельты«, все граждане: пол и возраст человека уже неважен.

Такое заявление сделала начальница департамента здравоохранения Тернопольской ОГА Ольга Ярмоленко.

Она подтвердила, что штамм «Дельта» является более кантагиозным и агрессивным. Обладая повышенной вирулентностью (степенью патогенности), он распространяется быстрее и переносится тяжелее. В зоне риска при этом находятся граждане всех возрастов.

В качестве примера она привела случай в Кременце, где госпитализировали маму с ребенком, которому 9 месяцев:

«Если в семье появляется кто-то один зараженный, то через бытовую форму болеют сразу все. Поэтому нужно вакцинироваться и соблюдать карантинные мероприятия, чтобы максимально избежать заболевания».

Накануне комиссия региональной группы оперативного реагирования на неблагоприятные происшествия после иммунизации рассмотрела случай смерти женщины после вакцинации препаратом Moderna, но не обнаружила связи.

В Украине увеличивается количество подтвержденных случаев штамма коронавируса «Дельта». По состоянию на 12 августа, их в стране зарегистрировано уже 300.

