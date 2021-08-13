Комиссия региональной группы оперативного реагирования на неблагоприятные происшествия после иммунизации рассмотрела случай смерти женщины после вакцинации препаратом Moderna, но не обнаружила связи.

Об этом заявил координатор вакцинации в Киеве и глава комиссии Василий Животенюк, пишет Страна.

«Согласно анализам и представленной медицинской документации, причинно-следственной связи с вакциной там нет. Женщина заболела коронавирусом, и у нее был сахарный диабет, ожирение второй степени. Если анализировать анализы, то у нее процесс не меньше 14 дней», — говорит Животенюк.

О том, что киевлянка заболела COVID-19 еще до вакцинации и препарат здесь ни при чем, ранее заявлял и глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко. При этом он отмечал, что пока не знает, как в таком случае проводить расследование, ведь препарат Moderna в Украине не зарегистрирован.

В Европейском союзе проверяют возможные новые побочные эффекты после прививки мРНК-вакцинами (Pfizer и Moderna).