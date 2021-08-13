Погода на Медовый спас, 14 августа, будет достаточно жаркой и дождливой.

Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.Погода на Медовый спас в Украине

Дожди с грозами синоптики прогнозируют на западе, частично в центре и на севере Украины. На остальной территории страны установится ясная и сухая погода.

В западных областях воздух прогреется максимум до 27-29 градусов, при этом во Львове, Луцке, Ровно существенно похолодает — до 20-24 градусов. В центре и на севере страны температура воздуха будет колебаться в пределах 29-32 градусов. На юге и востоке очень жарко — там до 34 градусов.

Кроме того, 14 августа в западных областях значительные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 25-28 м / с (II уровень опасности, оранжевый). Также 14 августа в Винницкой, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской областях, 15-19 августа в центральных, восточных и южных областях будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что 14 августа, на украинском ждет разнообразная погода — от похолодания к сильной жаре в 35 градусов. Она также отметила, что атмосферный фронт, связанный с локальным циклоном Zorro, приведет грозовые дожди, на западе Украины, волна осадков получит в Житомирской области и северных районов Киевской области. В этих регионах ожидается усиление юго-западного ветра.

А в Украинском гидрометеорологическом центре Украины сообщают, что в ближайшие дни погода будет существенно отличаться в зависимости от региона — пока юг и восток будет изнывать от жары, жители запада, центра и севера получат легкие осенние куртки.