Самолет авиакомпании Ryanair вылетел из Киева в Краков, оставив часть пассажиров в Борисполе — большинство из них дети.

Детали у себя в Facebook рассказала депутат Мелитопольского горсовета Ирина Славова, чья дочь была в этой группе детей.

Женщина уверяет, что все пассажиры прибыли в аэропорт вовремя – за 2,5 часа до вылета и сразу встали к стойке регистрации, но она длилась медленно, там оформляли много вылетов в Европу.

Когда группа прошла регистрацию, поняли, что остается очень мало времени и бегом побежали к паспортному контролю. Сотрудники аэропорта помогли пройти контроль быстро, и первые участники группы сразу побежали предупредить о задержке. Сотрудники аэропорта говорили с кем-то по рации и успокаивали. В итоге к гейту пассажиры смогли попасть за 17 минут до вылета самолета, но была уже поздно — трап опустили и закрыли двери самолета.

«Для меня шок, как такое могло произойти. Дети с разных городов Украины планировали эту поездку заранее, за день до вылета все были в хорошем настроении, планировали свое международное обучение и знакомство с молодежью Польши и Германии. Как можно было оставить группу детей, в том числе и несовершеннолетних? Почему не искали и не звали 12 человек? Всегда кто опаздывает, делают сообщение и ждут. Тут все звали на помощь, а остались в ситуации – один на один», — возмутилась Славова.

Отметим, у нее в комментариях пользователи пишут, что Ryanair — бюджетный переводчик, у которого очень плотный график. Более того, по его правилам посадка заканчивается за 20 минут до вылета. Мол, они должны были знать правила и попросить в очереди на регистрацию пропустить группу.

В харьковском аэропорту на полчаса задержали вылет самолета в Анталию из-за женщины, которая отказывалась надевать защитную маску.

В аэропорту в польском городе Познань 30 украинцев не пускали на рейс в Одессу, поскольку один из пилотовкричал, что он «король самолета».