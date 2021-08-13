Пророссийские боевики обстреляли украинские позиции в районе населенного пункта Невельское. Других нарушений режима прекращения огня на Донбассе сегодня, 13 августа, не было зафиксировано.

Соответствующую информацию сообщило командование операции Объединенных сил.

Так, боевики стреляли по окрестностям Невельского из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Украинские военнослужащие в результате вражеского обстрела не пострадали.

Подразделения Объединенных сил открывали огонь в ответ на провокации врага. О действиях оккупантов украинская сторона уведомила представителей мониторинговой миссии ОБСЕ.

«Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации», — отметили в штабе.

Как мы уже рассказываем ранее, на сегодняшний день пророссийские боевики на Донбассе держат в заложниках 295 украинцев. Из них 30 — женщины.

Тем временем, в МИДе РФ заявили о «деградировании» ситуации с безопасностью на Донбассе и призвали мир побудить Украину к завершению войны на Востоке.