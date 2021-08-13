Синоптик Наталка Диденко озвучила прогноз погоды на 14-15 августа — ожидается преимущественно ясная и солнечная погода без существенных дождей.

Своим прогнозом она поделилась в Facebook.

14 августа воздух прогреется до комфортных 24-29 градусов, а антициклон будет блокировать влажную воздушную массу. Незначительные осадки возможны только на на крайнем востоке и в Приазовье.

15 августа температура воздуха начнет повышаться, ожидается уже 26-31 градус. Сухая воздушная масса будет доминировать во всех областях.

В Киеве 14 августа ожидается солнечная погода с температурой воздуха до 28 градусов. В воскресенье, 15 августа, воздух в столице начнет прогреваться до 30 градусов.

На следующей неделе Украину накроет 35-градусная жара.

Напомним, климат в Украине меняется из-за последствий таяния ледников на Северном полюсе, что приводит к глобальному потеплению.

С 8 августа Украина начала жить «в экологический долг» — мы исчерпали запас ресурсов, которые в природе могут возобновиться за 1 год.

Народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды на осень в Украине. Жаркое лето сменит довольно теплая осень, но ноябрь обещает быть уже холодным.