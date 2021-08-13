В августе 2021 на украинском ждет много выходных дней подряд благодаря празднованию Дня Независимости Украины, который в этом году будет во вторник. Таким образом нас ждет четыре дня для отдыха, один из которых придется отработать.Сколько выходных, рабочих дней будет в августе, которые важны праздники мы будем отмечать в конце лета?

Сколько будет выходных и рабочих дней в августе 2021

Всего в месяце будет 31 день, из которых 21 рабочий и 10 — выходные. Отдыхать мы будем с 21 по 24 августа, но двадцать третьего число отработаем в субботу, 28-го.На выходных в августе станут: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 29 число. Важнейшие праздники в августе

Украинцы традиционно в конце лета отпразднуют Три Спаса — Медовый (Маковей), Яблочный и Ореховый (Хлебный). В православной церкви эти дни связаны с началом Успенского поста, Преображение Господне и Успение Пресвятой Богородицы.

Конечно же главным событием августа станет празднование 30-летия со Дня Независимости Украины, 24 августа, которому будет предшествовать День Государственного Флага Украины 23 августа.

Все праздники Августа 2021 1 августа — День инкассатора; День Воздушных сил Вооруженных сил Украины 2 августа — Ильин день; День аэромобильных войск 5 августа — Международный день светофора 8 августа — День войск связи Вооруженных сил Украины; День работников ветеринарной медицины; День строителя 9 августа — Международный день коренных народов мира 12 августа — Международный день молодежи 14 августа — Медовый спас; Начало Успенского поста 15 августа — День археолога 19 августа — Яблочный спас; Преображение Господне; День пасечника 23 августа — День Государственного Флага Украины 24 августа — День Независимости Украины 27 августа — окончание Успенского поста 28 августа — Успение Пресвятой Богородицы; День авиации Украины; День дальнобойщика 29 августа — Ореховый (Хлебный) Спас; День шахтера.

