Турция, которая не успела оправиться от лесных пожаров, столкнулась с новой бедой. В результате наводнения погибли уже 17 человек. На сегодняшний день, множество курортных стран столкнулись с природными катаклизмами, которые приводят к гибели людей и масштабным разрушениям.Турция

Количество людей, погибших в результате наводнений в Турции растет каждый день. По словам президента Реджепа Эрдогана, их уже 17. Почти 5 тысяч спасателей ликвидируют последствия непогоды.

На помощь людям привлекли 20 вертолетов и более двух десятков лодок. Из-за наводнений пропрезидентская партия отложила празднование годовщины политсилы.И пока в стране бушует наводнение, власти Турции объявили о победе над лесными возгораниями. За 15 дней борьбы с огнем погибли девять человек.

Из-за массового уничтожения животных охотничьи угодья в Анталии и Мугле закроют до следующего года. За полмесяца погибли около 5 тысяч голов крупного рогатого скота, 8 тысяч ульев и 30 тысяч птиц.Италия

Четыре человека погибли из-за пожара в Италии. Лесные возгорания возникли из-за аномальной жары. В стране зафиксировали +48 градусов. Эта температура побила рекорд, державшийся 44 года.

Антициклон «Люцифер» принес в Италию сверхвысокие температуры из Сахары. Сегодня жаркая волна должна достичь пика.Япония

Почти 3 миллиона японцев эвакуировали из-за сильных и затяжных дождей. Ливень добрался до префектур Кумамото и Хиросима. Местным жителям запретили выходить на улицу. Спасательные службы предупредили об угрозе оползней.Грузия

А в Грузии молния убила более 500 овец одновременно. От удара пастух потерял сознание. Почти тысяча животных чудом выжила.

https://www.youtube.com/watch?v=2QNSkfYIjKk

Тем временем жертвами лесных пожаров в Турции уже стали 8 человек. Сотни людей получили травмы. Огонь уничтожил животных и уникальную флору региона.

В Греции продолжаются страшные пожары, которые уничтожают не только леса, но и жилье людей. Огонь уже вплотную приблизился к Афинам